Aseguran inmueble en Nayarit por presunta explotación laboral

Un fuerte operativo desplegado en el estado de Nayarit derivó en el aseguramiento de un inmueble que operaba bajo la fachada de un autolavado en Bahía de Banderas. En el sitio, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Nayarit localizaron a aproximadamente 20 personas que se encontraban privadas de la libertad. El hallazgo en Nayarit confirma la existencia de centros de reclutamiento forzado operados por grupos delictivos en la región.

La Fiscal del estado, Ludmila Heredia Verdugo, informó que el lugar ubicado en San José del Valle funcionaba presuntamente como una casa de seguridad. Las víctimas, entre las que se hallaron dos personas con fichas de búsqueda vigentes, estaban incomunicadas y presentaban huellas de violencia física. La funcionaria detalló que las personas estaban en condiciones insalubres, encadenadas y eran obligadas a realizar trabajos forzados sin remuneración alguna.

De acuerdo con datos de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Bahía de Banderas, en el inmueble también se aseguraron dos vehículos que ya forman parte de la carpeta de investigación. La autoridad busca determinar si los afectados, además de ser explotados laboralmente, eran preparados para realizar actos delictivos bajo coacción en el municipio de Bahía de Banderas.

La fiscalía estatal mantiene dos hipótesis principales sobre el funcionamiento de este sitio en San José del Valle. Ludmila Heredia expresó que la prioridad es confirmar si los sujetos eran reclutados para después llevarlos a delinquir o si simplemente eran ocultados con fines criminales. Estos operativos contra anexos irregulares han permitido rescatar a casi 50 personas en todo Nayarit durante las últimas semanas.

Las investigaciones continúan mediante entrevistas anónimas a vecinos de la zona de San José del Valle. La Dirección de Seguridad Ciudadana de Bahía de Banderas mantiene vigilancia en el perímetro mientras se deslindan responsabilidades. Se sospecha que el autolavado era solo una pantalla para ocultar las actividades de la casa de seguridad.

Finalmente, se advirtió que la mayoría de los centros de rehabilitación o anexos en el estado operan fuera de la norma. Por ello, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Nayarit continuará con las inspecciones de manera aleatoria para detectar más casos de personas privadas de la libertad en condiciones similares.

