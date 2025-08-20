¿Qué necesitas para inscribirte en la nueva alberca pública de Cabo San Lucas? Conoce los requisitos

Los Cabos, BCS. – Una de las obras más esperadas por la ciudadanía de Los Cabos está a punto de comenzar operaciones. La Alberca Olímpica del complejo deportivo Don Koll abrirá sus puertas al público a partir del próximo 01 de septiembre, permitiendo el acceso a la población en general, que podrá inscribirse y participar en las actividades programadas.

🏊‍♀️ ¿Cuáles son los requisitos de inscripción?

El Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos (INDEM) informó, a través de redes sociales, que las personas interesadas en hacer uso de las instalaciones deberán cumplir con ciertos requisitos administrativos y médicos, entre ellos:

Credencial Remude

Certificado médico con énfasis en piel y uñas

Comprobante de domicilio

Identificación oficial con fotografía

CURP

Comprobante de pago de inscripción y primer mensualidad

Las clases darán inicio el 1 de septiembre y estarán divididas por niveles y rangos de edad, tanto para niños como adultos, además de horarios para nado libre y entrenamiento de equipos.

🏊‍♂️ Horarios disponibles en la Alberca Olímpica Don Koll

Clases para niños (5 a 17 años)

Nivel Principiante

Días: Lunes, miércoles y viernes / Martes y jueves

Horarios: 9:00–10:00 a.m. | 4:00–5:00 p.m. | 5:00–6:00 p.m.

Nivel Intermedio

Días: Lunes, miércoles y viernes / Martes y jueves

Horarios: 8:00–9:00 a.m. | 4:00–5:00 p.m. | 5:00–6:00 p.m.

Nivel Avanzado

Días: Lunes, miércoles y viernes / Martes y jueves

Horarios: 4:00–5:00 p.m. | 5:00–6:00 p.m.

Clases para adultos (18 años en adelante)

Nivel Principiante

Horarios: 7:00–8:00 a.m. | 10:00–11:00 a.m. | 6:00–7:00 p.m.

Nivel Intermedio

Horarios: 7:00–8:00 a.m. | 10:00–11:00 a.m. | 11:00 a.m.–12:00 p.m. | 6:00–7:00 p.m.

Nivel Avanzado

Horarios: 8:00–9:00 p.m. | 9:00–10:00 a.m. | 7:00–8:00 p.m.

Nado libre (mayores de edad)

Días: Lunes a viernes, según disponibilidad

Horarios: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00 y 11:00 a.m. | 4:00, 5:00, 6:00 y 7:00 p.m.

Equipos (entrenamiento especializado)

Días: Lunes a viernes

Horarios: 6:00, 7:00, 8:00 a.m. | 4:00, 5:00, 6:00 y 7:00 p.m.

💰 Costos y preparación de personal

Aunque aún no se ha oficializado una tarifa fija para el uso de la alberca, el titular del INDEM, Elton Olachea Arce, explicó en entrevista para CPS Noticias y Tribuna de México que se establecerá un tabulador de cobro mensual que oscilará entre 500 y 700 pesos, con el fin de cubrir gastos operativos como entrenadores, insumos y mantenimiento.

Olachea agregó que se mantienen conversaciones con el Comité Olímpico Mexicano para capacitar al personal técnico y entrenadores, con el objetivo de formar a nuevos talentos deportivos que puedan representar a Los Cabos en competencias estatales y nacionales.

📲 Informes e inscripciones

Las personas interesadas en conocer más sobre inscripciones, requisitos y horarios pueden comunicarse directamente al número de WhatsApp (624) 138 5141, habilitado por el INDEM para brindar atención al público.

