¡Deprisa! Ya comenzaron las inscripciones SAID Edomex 2025

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, puso en marcha la segunda fase del SAID para el ciclo escolar 2025-2026. Esta nueva oportunidad se dirige a quienes no participaron en el periodo ordinario de preinscripciones o requieren un cambio de plantel.

El proceso, completamente en línea, ya está disponible desde hoy, 7 de agosto a las 9:00 horas hasta el 27 de agosto a las 23:49 horas de 2025. Madres, padres y tutores pueden acceder al sitio web oficial del Gobierno del Estado de México para realizar el trámite.

Calendario para el registro

El proceso de registro se organiza en tres periodos específicos, diseñados para atender diferentes tipos de solicitudes. Es fundamental respetar las fechas establecidas para asegurar la correcta gestión:

7 al 13 de agosto: Periodo para estudiantes que buscan un traslado entre escuelas públicas en grados intermedios o para aquellos que provienen de instituciones particulares y desean ingresar al sistema público.

14 al 20 de agosto: Este lapso es para aspirantes que ya cuentan con un folio SAID, pero necesitan modificar el plantel educativo que se les asignó.

21 al 27 de agosto: Dirigido a niñas y niños que no se preinscribieron durante el proceso ordinario y ahora buscan ingresar a primer grado de preescolar, primaria o secundaria.

Estos periodos buscan garantizar una atención ordenada y eficiente para las solicitudes, facilitando el acceso a la educación pública del Estado de México.

Documentos y datos necesarios para el trámite

Para completar el registro de manera exitosa, es indispensable que madres, padres o tutores tengan a mano cierta información clave:

Se requiere la CURP del estudiante ; en caso de no poseerla, la plataforma brindará orientación para su consulta

También es necesario conocer el nombre y la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela de interés

Finalmente, se solicitan los datos personales del padre, madre o tutor , incluyendo nombre completo, CURP, un correo electrónico activo y un número telefónico de contacto.

Es crucial verificar la exactitud de toda la información proporcionada , ya que esta se utilizará para el seguimiento del trámite y la asignación escolar correspondiente

Este despliegue del SAID representa una oportunidad clave para que miles de estudiantes aseguren su acceso a la educación pública o su continuidad académica en el ciclo escolar 2025-2026 en el Estado de México