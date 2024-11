Inseguridad afecta a comerciantes del Centro Histórico de La Paz

La falta de vigilancia y la inseguridad continúan siendo problemas importantes para los comerciantes del Centro Histórico de La Paz. Un dueño de local en la zona, que prefirió mantener su anonimato, destacó que una de las mayores preocupaciones es la presencia de actividades ilícitas, como la prostitución.

En áreas cercanas a la calle 16 de Septiembre, entre Revolución de 1910 y Aquiles Serdán. Según este locatario, estas situaciones generan un ambiente incómodo y peligroso para las familias que atraviesan el área, lo que perjudica la imagen del centro de la ciudad y desincentiva la llegada de clientes.

El comerciante también relató un reciente incidente de vandalismo en su negocio, cuando una persona, aparentemente bajo el efecto de sustancias, rompió el cristal de su establecimiento. Aunque no hubo intención de robo, el locatario vinculó este tipo de actos con la falta de vigilancia en la zona.

“A mí me rompieron un cristal el otro día tal vez no fue con intención de atracar el negocio, sino más bien algún vándalo, que andaba drogado andaba tomado, no sé yo, pero el cristal me lo rompieron y esas son consecuencias de lo mismo de que hay falta de vigilancia”, relató el locatario.