Inseguridad en otras regiones podría afectar percepción sobre Los Cabos, advierte CNET

Factores como la inseguridad han afectado la llegada de turistas en diversos destinos de México, con disminuciones registradas en lugares como Cancún y Puerto Vallarta. Sin embargo, Los Cabos logró mantener un crecimiento del 1% en la llegada de visitantes, según datos recientes del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).

Promoción internacional y percepción turística

Mauricio Salicrup, representante del CNET en Los Cabos, destacó que, aunque el destino mantiene promoción internacional a través de eventos como Fiturca, los problemas de inseguridad en otras regiones pueden repercutir indirectamente en la imagen y percepción de los turistas.

“Por supuesto que dentro de esta promoción que hace Fiturca se tiene cuidado de manejar todas esas incidencias que no son locales, pero que de alguna manera sí repercuten en el destino como tal. Ojalá se logren mejorar todas estas condiciones de inseguridad, ya que de no mejorarse sí va a afectar mucho”, señaló.

LEE MÁS: Autoridades impulsan que la recaudación de ASIPONA se aplique en la marina de CSL

Crecimiento turístico y proyecciones para fin de año

A pesar del contexto nacional, Los Cabos mantiene una tendencia positiva en turismo, aunque los expertos advierten que la continuidad de problemas de inseguridad podría afectar el volumen de visitantes en el futuro, poniendo en riesgo el crecimiento sostenido del sector.

Actualmente, se estima que Los Cabos cerrará 2025 con el arribo de aproximadamente 3.7 millones de turistas. Para este periodo de fin de año, el sector hotelero proyecta una ocupación superior al 80%, posicionando al destino entre los mejores de México.