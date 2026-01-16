Inseguridad y cautela frenan inversiones en Quintana Roo, revela Data Coparmex

El ánimo para invertir en Quintana Roo se debilitó de forma significativa, al grado de que solo tres de cada 10 empresarios consideran que este es un buen momento para destinar capital a nuevos proyectos o ampliar los existentes, de acuerdo con los más recientes resultados de la encuesta Data Coparmex.

La medición del sindicato patronal ubicó a la entidad con una tasa de 34.6% en ánimo para invertir, nivel que la coloca por debajo de la media nacional, situada en 39.5%, y muy lejos de estados como Michoacán, Coahuila y Veracruz, donde más de la mitad de los empresarios mantiene una expectativa positiva.

El lugar que ocupa Quintana Roo en el ranking nacional refleja un cambio relevante en la percepción empresarial dentro de una de las economías más dependientes del turismo y los servicios. La entidad se colocó en la posición 21 del país, mientras Yucatán apareció en el sitio 16 con 37.2%, ambos estados por debajo del promedio nacional.

La principal causa de esta cautela está asociada a la inseguridad. Quintana Roo figura entre las 10 entidades con mayor proporción de empresarios que reportaron haber sido víctimas de algún delito durante 2025, con una tasa de 53.2%, un nivel que supera con amplitud la media nacional de 46.8%.

El contraste regional no es menor. Yucatán también se ubicó por encima del promedio nacional en este indicador, con 48.2% de empresarios que dijeron haber sufrido algún delito, lo que refuerza la percepción de un deterioro en las condiciones de seguridad en la península de Yucatán, tradicionalmente vista como una de las zonas más estables del país.

En el caso específico de Quintana Roo, el problema de la extorsión ha escalado de manera visible. Desde finales del año pasado, el sector empresarial en Cancún alertó sobre un incremento sostenido de este delito, tanto a través de llamadas telefónicas como del cobro de derecho de piso, una práctica que impacta directamente en la operación cotidiana de los negocios.

La dirigencia local de Coparmex ha reconocido que la extorsión registró un aumento de 18%, lo que obligó a establecer canales directos de comunicación con las autoridades de seguridad municipal para atender denuncias y contener un fenómeno que mina la confianza empresarial.

A este escenario se suman otros factores que pesan sobre las decisiones de inversión, como la percepción de corrupción. La encuesta reveló que un porcentaje relevante de socios del organismo empresarial experimentó algún acto de corrupción en el último año, lo que añade incertidumbre y eleva los costos de operación.

El entorno internacional también juega en contra. La relación económica con Estados Unidos, así como la próxima renegociación del TMEC, ha llevado a empresarios a posponer tanto nuevas inversiones como procesos de reinversión, ante un contexto global que privilegia la prudencia y la espera de definiciones claras.

