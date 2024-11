Inseguridad en paraderos de La Paz: usuarias expresan sus preocupaciones

La inseguridad en los paraderos de transporte público es una preocupación recurrente entre las usuarias que utilizan este servicio en la ciudad de La Paz.

En un sondeo para Tribuna de México, algunas compartieron sus experiencias y preocupaciones sobre la situación actual.

Esto, tras la noticia del proyecto de construcción de 19 nuevos paraderos seguros para mujeres que incluirán iluminación y botón de emergencia.

Una de las entrevistadas, quien prefirió permanecer en el anonimato, expresó su malestar al utilizar los paraderos en la noche.

Relató que ha experimentado momentos de incertidumbre debido a la falta de iluminación en ciertas áreas, lo que genera un ambiente de vulnerabilidad.

“La verdad siento inseguridad y miedo en las noches porque no hay luz en algunos lugares y está solo a veces aquí en el mercado e igual allá en el puente. Anoche me tocó estar ahí esperando, estaba yo sola y los camiones tardaban, no pasaron, y me tuve que ir por otros medios pero sí estaba solo y no hay luz ahí”, agregó.