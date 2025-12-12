Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 12 de Diciembre, 2025
Nacional

Inseguridad dispara venta de blindaje en México; creció un 20% en 2025

La demanda de blindaje vehicular, corporal y arquitectónica en México aumentó hasta un 20% durante 2025, reflejo directo de la creciente percepción de inseguridad ciudadana
Carlos Cisneros
12 diciembre, 2025
Inseguridad dispara venta de blindaje en México

Foto: Edición

La industria de la seguridad en México reportó un alza histórica en la adquisición de soluciones de blindaje durante 2025. El aumento en la demanda de protección vehicular, arquitectónica y corporal osciló entre un significativo 18 y 20%, según cifras del Consejo Nacional de la Industria de la Balística (CNB).

Este fuerte incremento es una respuesta directa al ambiente de riesgo y a la evolución de la incidencia delictiva en el país. La búsqueda de blindaje está íntimamente ligada al interés de los usuarios por elevar su prevención y cultura de seguridad.

La percepción de inseguridad ciudadana alcanzó el 63.2% en el segundo trimestre de 2025, lo cual refuerza esta tendencia. Esta cifra es notablemente superior al 59.4% registrado durante el mismo periodo del año anterior, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

¿Quiénes son los más afectados por la escalada de violencia?

Los altos directivos son el segmento más vulnerable, especialmente aquellos vinculados a sectores críticos como el financiero, el energético y el de infraestructura. A ellos se suman funcionarios públicos y miembros de corporaciones de seguridad que participan en operaciones contra la delincuencia.

La ciudadanía común que transita por el territorio nacional también enfrenta un riesgo elevado de victimización. Estos riesgos se manifiestan en robos violentos y tentativas de secuestro, sobre todo en diversos corredores carreteros del país.

¿Qué medidas recomienda el CNB ante el auge del blindaje?

El Consejo Nacional de la Industria de la Balística (CNB) recomienda a ciudadanos y empresas fortalecer sus protocolos de prevención para reducir la exposición al peligro. Es esencial verificar la certificación y la procedencia legal de cualquier solución de protección que se adquiera.

Un desafío clave es evitar la improvisación y eliminar los servicios de protección que operan sin las certificaciones necesarias. El organismo busca promover estándares éticos y homologar criterios técnicos para asegurar la integridad y la calidad en el mercado.

El presidente del CNB, Gadi Mokotov, señaló que la sociedad demanda soluciones integrales y que el mercado está volviéndose más consciente y participativo. Esto eleva el compromiso del sector para atender las estrategias de mitigación más sólidas de las empresa.

