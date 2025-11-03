Se registra intensa balacera en Guasave, Sinaloa; en redes rumoran posible captura de capo buscado por la DEA

Un intensa balacera se registra la tarde de este este lunes 3 de noviembre en la comunidad de La Brecha, en Guasave, Sinaloa.

Juan de Dios López Rubio, secretario de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable de Guasave, emitió un llamado urgente vía redes y altavoces: “Eviten salir, las balas no se ven” y enfatizó que se trataba de un operativo federal contra la delincuencia organizada, y recomendó a la población no grabar ni acercarse al área para evitar bajas civiles.

Aún así, diversos videos circulan en redes sociales donde se muestra la presencia de un helicóptero Black Hawk y diversas patrullas policiacas realizando un importante operativo policiaco. Dicha balacera ha desatado rumores sobre la posible captura del narcotráficante Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, uno de los 10 narcotraficantes más buscados por la DEA y el FBI.

Extraoficialmente se ha dado a conocer que inicialmente los elementos de la Policía Estatal Preventiva y la Secretaría de Marina (Semar) chocaron con civiles armados alrededor del mediodía en la zona conocida como Monte Calvario, cerca del río que atraviesa La Brecha.

Los agresores, descritos como civiles armados, se dispersaron entre las viviendas y lograron evadir el cerco inicial, aunque extraoficialmente se menciona que una casa quedó incendiada, posiblemente por el fuego cruzado.

La respuesta fue inmediata: la Semar activó un operativo aéreo con helicópteros Black Hawk que sobrevolaron no solo La Brecha, sino también comunidades aledañas como Río Viejo, Rojo Gómez, San José de La Brecha y Tamazula, extendiéndose hasta los límites con el municipio de Angostura.

Hasta el momento, ni las autoridades federales ni estatales han emitido inormación alguna sobre el origen del operativo y ni el saldo que este ha dejado.

¿Quién es Fausto Isidro Meza Flores, mejor conocido como “El Chapo Isidro”?

Fausto Isidro Meza Flores, de 41 años, es un nombre que resuena en los expedientes de agencias antinarcóticos de Estados Unidos y México. Conocido como “El 300” o “El Chapo Isidro”, es el presunto líder de una facción del Cártel de los Beltrán Leyva y aliado clave del Cártel de Sinaloa.

“El Chapo” Isidro, originario de Sonora pero con operaciones en Sinaloa, ha eludido a las autoridades desde hace años, consolidándose como uno de los generadores de violencia en el noroeste del país.

La ficha de búsqueda del Departamento de Estado de EE.UU. lo acusa de conspiración para fabricar y distribuir sustancias controladas en territorio estadounidense, así como por el uso y posesión de armas de fuego en crímenes violentos. Es por ello, que la DEA ofrece una recompensa de 5 millones de dólares a quien ayude a concretar su captura.

Su historial incluye vínculos con masacres como la de San Fernando, Tamaulipas, en 2011, donde murieron 72 migrantes. El FBI lo incluye en su lista de los Diez Fugitivos Más Buscados, y tanto la agencia como el Departamento de Estado ofrecen una recompensa combinada de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su arresto y/o condena.

Pistas anónimas pueden enviarse vía WhatsApp al +1-571-379-3951 o al sitio fbi.gov.