Insiste Raymundo Zamora que Cabo San Lucas se convierta en sexto municipio

La mañana de este miércoles el Grupo Madrugadores realizó una mesa de diálogo, en esta ocasión el invitado fue el delegado de Cabo San Lucas, Raymundo Zamora Ceseña quien durante la reunión abordó temas de movilidad, limpieza, el tema de la nueva planta desalinizadora y expresó su interés por la búsqueda de qué la delegación sanluqueña se convierta en un sexto municipio.

De acuerdo con Zamora Ceseña, la idea de separar al municipio es para que la ciudad tenga más independencia, pues aseguró que como delegado no ha sido invitado a las mesas de diálogo relacionadas con los proyectos de la ampliación y construcción de una nueva planta desalinizadora, entre otras.

De esta manera mencionó que su insistencia por convertirlo en un sexto municipio para el estado de Baja California Sur, pues también considera que de esta manera se podrá informar y conocer a profundidad los problemas que se registran en la comunidad sanluqueña.

“Es por eso que me apego a la independencia para que uno pueda tener mayor facultad, y no quiero tirar la pelota por otro lado, pero también me corresponde a mí, sin embargo, por mi limitación jurídica u omisión conmigo, no puedo yo a veces informar más de lo que la verdad no se y no me gusta echarles mentiras”.