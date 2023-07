Incidente en ‘Insomnia’: Al Pacino rechaza a Nolan

Pese al renombre de Christopher Nolan como director cinematográfico de Hollywood, este fue rechazado en el set por Al Pacino esto durante el rodaje de Insomnia.

Lo anterior fue narrado por el mismo director durante una entrevista y es que es sabido que Nolan es un tanto perfeccionista y esto cansó a su equipo incluyento al gran Al Pacino.

Nolan compartió cómo su deseo por tener muchas tomas hizo enojar a Al Pacino, al grado de que lo bateó en pleno set.

“Me acerqué a Pacino después de una serie de tomas y le di una nota sobre lo que quería. Él me dijo: ‘Ya lo hice. No puedes verlo a simple vista, pero lo he hecho en los diarios’. Lo busqué y dije, ‘Oh, Dios mío’, porque ahí estaba”.