Realizan operativo de inspección de Comercio Exterior en La Paz

En La Paz, el Gobierno del Estado realizó un operativo de inspección de Comercio Exterior en el kilómetro 21 de la carretera al norte, con el objetivo de proteger a la ciudadanía y prevenir el ingreso ilegal de mercancías a Baja California Sur.

La Dirección General de Fiscalización Aduanera encabezó la revisión en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno: Seguridad Pública Estatal, Policía Municipal, Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional, SAT y el Instituto Nacional de Migración.

Lee más: Gobierno de BCS entrega apoyos de autoempleo y reconoce a trabajadores colocados en el extranjero



La titular de la dependencia, Clarisa Villarreal Zavala, explicó que estos operativos se realizarán de manera intermitente en todo el estado, por lo que llamó a la población a colaborar durante las inspecciones.

Aclaró que no se están decomisando autos usados de procedencia extranjera.

Se está invitando a los propietarios de vehículos irregulares a acudir a los módulos de Fiscalización Aduanera para revisar requisitos y avanzar en la legalización de sus unidades, conforme al decreto presidencial vigente.

El Gobierno del Estado indicó que estas acciones buscan reforzar la seguridad, proteger el medio ambiente y cuidar el patrimonio de las familias sudcalifornianas. Refrendó también su compromiso de promover el cumplimiento de la normatividad comercial en toda la entidad.