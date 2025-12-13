Inspección Fiscal refuerza vigilancia en bares y salones de fiesta durante temporada decembrina

En el municipio de Los Cabos se intensificarán los operativos de revisión y vigilancia en salones de fiestas, bares, restaurantes y centros nocturnos durante la temporada decembrina, con el objetivo de que estos establecimientos operen de manera regulada y se prevenga la presencia de menores de edad, informó el Departamento de Inspección Fiscal.

El jefe de Inspección Fiscal del municipio de Los Cabos, Manuel Barajas Gerardo, señaló que las revisiones estarán enfocadas en el cumplimiento de horarios, permisos vigentes y en evitar el acceso y consumo de alcohol por parte de menores, a fin de reducir riesgos y prevenir accidentes.

“Estaremos revisando salones de fiesta que cumplan con el horario correspondiente, así como bares, restaurantes, centros nocturnos. Sabemos que en estas fechas hay mucha fiesta pero debemos hacerlo de manera regulada. Inspección Fiscal estará atento a que no haya menores de edad en estos establecimientos, que cuenten con su permiso correspondiente y cierren en el horario establecido para evitar accidentes; sabemos que se consume mucho alcohol por estas fechas, entonces queremos que haya saldo blanco”, expresó.

El funcionario explicó que, en años anteriores, se detectaron casos en los que locales y salones de fiestas eran rentados a terceros, quienes permitían el ingreso de menores de edad y la venta de bebidas alcohólicas, situación que derivó en sanciones directas para los propietarios de los establecimientos, lo que permitió disminuir de manera significativa estas prácticas.

De acuerdo con el Bando de Policía y Buen Gobierno de Los Cabos, concurrir en compañía de un menor de edad a centros nocturnos, cantinas, bares o establecimientos de naturaleza similar, así como permitir el acceso o la venta de bebidas alcohólicas a menores, constituye una falta contra la moral pública y las buenas costumbres. Estas conductas son sancionadas con multas que van de 100 a 300 UMAS, lo que equivale a montos que oscilan entre los 11 mil y más de 33 mil pesos.

Finalmente, Inspección Fiscal hizo un llamado a los propietarios y responsables de estos establecimientos a respetar la normatividad vigente, a fin de evitar sanciones y contribuir a que la temporada decembrina transcurra con orden y seguridad en el municipio de Los Cabos.