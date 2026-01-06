Los Cabos será sede de la inspección técnica oficial de SCORE rumbo a la Baja 1000 2026

Como parte de los preparativos rumbo a la Baja 1000 2026, este viernes 23 de enero se realizará en el municipio de Los Cabos la inspección técnica oficial de SCORE International a los vehículos que participarán en esta reconocida competencia internacional de off road.

La actividad contará con la presencia de Federico Montes, director de Inspección Técnica de SCORE International, quien será el encargado de coordinar y supervisar la verificación técnica y de seguridad de las unidades inscritas, con el objetivo de garantizar que cumplan con los lineamientos establecidos por el organismo rector de la carrera.

Durante la jornada se revisarán los vehículos registrados en la modalidad Cabo to Cabo, como parte del proceso previo de validación que deben cumplir antes de competir en la Baja 1000 2026. Este procedimiento permite confirmar que cada unidad cumple con las especificaciones técnicas y de seguridad exigidas por SCORE International.

La inspección técnica oficial se llevará a cabo en el Centro de Convenciones G20, en San José del Cabo, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, y estará dirigida exclusivamente a equipos y participantes debidamente registrados ante la organización.

El XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección Municipal de Relaciones Públicas, informó que mantiene coordinación con las instancias correspondientes para que la inspección técnica oficial se desarrolle de manera ordenada, reafirmando el compromiso del municipio con la correcta organización y promoción de eventos deportivos de carácter nacional e internacional, como la Baja 1000 2026.

