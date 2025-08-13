Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 13 de Agosto, 2025
HomeLos CabosAyuntamiento de Los Cabos instala poste solar número 100 en Cabo San Lucas
Los Cabos

Ayuntamiento de Los Cabos instala poste solar número 100 en Cabo San Lucas

Cabo San Lucas ya cuenta con 200 luminarias solares. El Ayuntamiento de Los Cabos instaló el poste número 100 como parte del programa federal Senderos Seguros
Tania Plateros
13 agosto, 2025
0
25
Luminarias en Cabo San Lucas

FOTO: Ayuntamiento de Los Cabos

El Ayuntamiento de Los Cabos, encabezado por el alcalde Christian Agúndez Gómez, alcanzó un nuevo hito en el fortalecimiento de la infraestructura de alumbrado público con la instalación del poste número 100 de energía solar en Cabo San Lucas, sumando un total de 200 luminarias en la ciudad.

La colocación de los nuevos equipos se llevó a cabo en las colonias Leonardo Gastélum, Caribe Bajo, Real Unidad y Ampliación Real Unidad, como parte del programa federal Senderos Seguros, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de mejorar la iluminación y reforzar la seguridad en espacios públicos.

“Son 25 postes con 50 luminarias y estamos muy contentos de poder continuar. Este programa forma parte de Senderos Seguros, Senderos Violetas. Estamos apoyando al gobierno federal para seguir iluminando todo el municipio”, señaló Agúndez Gómez

Adelantó que en San José del Cabo se desarrollan otros proyectos en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

👉 Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAyuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

VIDEO: Así fue el desplome del elevador en Plaza Mitikah CDMX; cayó ...

Siguiente articulo

Olinia, los vehículos eléctricos mexicanos, revelarán diseño en septiembre y prometen movilidad ...