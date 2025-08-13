Ayuntamiento de Los Cabos instala poste solar número 100 en Cabo San Lucas

El Ayuntamiento de Los Cabos, encabezado por el alcalde Christian Agúndez Gómez, alcanzó un nuevo hito en el fortalecimiento de la infraestructura de alumbrado público con la instalación del poste número 100 de energía solar en Cabo San Lucas, sumando un total de 200 luminarias en la ciudad.

La colocación de los nuevos equipos se llevó a cabo en las colonias Leonardo Gastélum, Caribe Bajo, Real Unidad y Ampliación Real Unidad, como parte del programa federal Senderos Seguros, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de mejorar la iluminación y reforzar la seguridad en espacios públicos.

“Son 25 postes con 50 luminarias y estamos muy contentos de poder continuar. Este programa forma parte de Senderos Seguros, Senderos Violetas. Estamos apoyando al gobierno federal para seguir iluminando todo el municipio”, señaló Agúndez Gómez

Adelantó que en San José del Cabo se desarrollan otros proyectos en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

