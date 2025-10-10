¡Ojos digitales! Instalan 127 cámaras de alta tecnología en la UABCS

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) ha dado un paso decisivo para robustecer la seguridad dentro de sus recintos académicos mediante la puesta en marcha de un ambicioso proyecto de videovigilancia integral.

Esta iniciativa, que contempla la colocación de 127 nuevas cámaras, tiene el objetivo primordial de disuadir incidentes, garantizar el registro de cualquier eventualidad y, en última instancia, proteger a la comunidad universitaria y los bienes de la institución.

El sistema se basa en una red de datos de alta velocidad, complementada por dispositivos de almacenamiento especializados y un software diseñado para monitorear, grabar y analizar actividades en diversas zonas de la universidad.

¿Qué zonas del campus de la UABCS vigilan?

El despliegue de estos equipos de alta tecnología avanza rápidamente, con una fecha de conclusión para esta primera etapa prevista para el mes de diciembre.

En el campus principal, la instalación de las cámaras ya ha alcanzado puntos estratégicos. Específicamente, se ha priorizado el monitoreo de la Posta Zootécnica, el Centro de Tránsito Universitario y la Biblioteca Central.

Además, el plan inicial ha cubierto la instalación de equipos en cuatro edificios destinados a aulas.

¿La vigilancia incluye a las extensiones académicas foráneas?

El plan de seguridad de la UABCS no excluye a sus sedes fuera de la capital del estado. El Ing. Vargas Martínez confirmó que el proyecto abarca también a las extensiones académicas.

Las cámaras se están instalando en las sedes ubicadas en Guerrero Negro, Insurgentes y Cabo San Lucas, asegurando así una cobertura de seguridad integral en todos los espacios universitarios clave.