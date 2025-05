Instalan comisión que evaluará creación del sexto municipio en BCS

El Congreso del Estado de Baja California Sur instaló la Comisión Especial Plural Coadyuvante del VI Municipio de Cabo San Lucas, que colaborará con la Comisión de Asuntos Políticos en el análisis técnico, jurídico y presupuestal para determinar la viabilidad de crear un nuevo municipio en la entidad. La integración de esta comisión responde a una iniciativa ciudadana presentada el 25 de febrero y al vencimiento del plazo legal para que la Comisión de Asuntos Políticos emitiera un dictamen.

El diputado Sergio Ricardo Huerta Leggs, presidente de la comisión, indicó que esta es la tercera vez en la historia de Baja California Sur en que se intenta crear un sexto municipio. Sin embargo, recalcó que por falta de voluntad política en anteriores legislaturas no se logró concretar dicha creación.

“No será una tarea sencilla, no son las cosas al vapor, no es de forma irresponsable y no es para agarrar protagonismo ni reflectores en el tema político. Es una demanda ciudadana y nosotros que somos ciudadanos de Cabo San Lucas, tenemos esa inquietud ya desde hace muchos años para que Cabo San Lucas ya goce de su propio presupuesto, pueda cambiar ya su infraestructura que está deplorable, hay que decirlo, como es la realidad y en ese sentido, siento yo, sentimos nosotros que estamos que las condiciones están dadas en este periodo precisamente para que pueda elevar su rango constitucional al municipio”, declaró Huerta Leggs.