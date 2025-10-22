Fortalece Instituto de Salud Municipal de Los Cabos acciones a favor del bienestar

El Instituto de Salud Municipal de Los Cabos entregó nuevos nombramientos a su personal operativo y presentó avances de sus programas ante la Junta de Gobierno, con el objetivo de fortalecer la atención médica y el bienestar de la población.

Durante la sesión, el titular del Instituto, Juan Carlos Costich , informó los logros obtenidos en las metas establecidas, destacando la continuidad de los servicios y la mejora en la calidad de atención a la ciudadanía.

En representación del presidente municipal Christian Agúndez Gómez , asistió el secretario general Alberto Rentería Santana , quien reconoció el compromiso del equipo del Instituto de Salud Municipal de Los Cabos . Subrayó que la salud pública es prioridad de la administración municipal, ya que impacta directamente en el bienestar de las familias cabeñas.

El Instituto de Salud Municipal de Los Cabos ha brindado más de 11 mil 388 atenciones médicas en diversas áreas, incluyendo consultas generales, dentales, nutricionales, psicológicas, así como servicios de enfermería, podología y citología. Estas acciones refuerzan la cobertura de salud para las personas que más lo necesitan.

Asimismo, se informó la continuidad del programa permanente de esterilización canina y felina , que suma 4 mil 638 procedimientos durante la presente administración. Este programa contribuye al control responsable de la fauna doméstica y a la prevención de riesgos sanitarios en la comunidad.

Para fortalecer la operatividad del Instituto, se designaron titulares en las distintas áreas:

Nydia Malibe Calderón Meza , Área Jurídica.

Eneida García Almonte , Coordinación de Administración y Finanzas.

José Fernando Costich Rodríguez , Gestión de Servicios Médicos y Asistenciales.

Adán Hale Monroy Justo , Coordinación General de Salud.

Gerardo Barreras Guzmán , Unidad Médica Vista Hermosa.

José Alfredo Jiménez Pineda , Control Canino y Bienestar Animal.

Sergio Contreras Hernández , Programas y Proyectos.

Ramona Judith León Perea , Enlace Administrativo Zona Norte, Delegación Miraflores.

Lizet Karina Larumbe Pineda , Unidad Médica Altamira.

Soledad García Montoya , Salud Pública.

Carmen Lizbeth González Zumaya , Vinculación Social.

Beatriz Adriana Cota Ojeda , Almacén.

Dulce Leticia Guerrero Martínez , Unidad de Transparencia.

Con estas designaciones y avances, el Instituto de Salud Municipal de Los Cabos reafirma su compromiso con el bienestar integral de la población y la mejora continua de los servicios de salud en coordinación con el XV Ayuntamiento de Los Cabos.