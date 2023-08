Institutos del deporte en BCS ya planean las actividades del 2024

Los máximos organismos del deporte en Baja California Sur ya han iniciado el primer acercamiento formal con el Instituto Sudcaliforniano del Deporte, liderado por su nuevo titular, Noe Fiol; la intención inicial de esta asamblea fue dialogar respecto a las medallas obtenidas en los Nacionales Conade 2023 y, de igual manera, planificar lo concerniente al próximo ciclo.

Esta reunión estaba considerada desde tiempo atrás, no obstante, no pudo desarrollarse por el paso del huracán Hilary, así que no fue sino hasta esta semana que pudo llevarse a cabo con la presencia de Ricardo Manríquez Castillo, director general del Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos (Indem) y la subdirectora, Miriam García Miranda; en representación de los otros municipios, acudieron Martha Patrón Arce, directora del deporte en Mulegé y Rommel Murillo Romero, director municipal del deporte de Loreto. Cada uno de ellos tomó asiento, externó sus inquietudes y manifestó sus posturas acerca de los temas tratados.

Para adentrarnos con mayor profundidad a los tópicos abordados durante esta mesa de trabajo, hablamos en exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de México con el líder deportivo de Los Cabos, Ricardo Manríquez Castillo, quien nos expresó los acuerdos establecidos.

¨Llegamos a un punto de acuerdo que fue muy importante; ya que por cuestiones de la problemática que se están sucediendo en cada uno de los municipios, no es factible el poder llevar a cabo una olimpiada estatal adelantada en el mes de noviembre y diciembre, como se había establecido desde noviembre del 2022. Habíamos estado trabajando todos esos meses para hacerlo posible, pero hoy en día, las fechas finales de agosto y por cuestiones muy particulares de cada uno de los municipios que ahí participamos y en Mulegé, con los destrozos que tuvieron por el paso del huracán Hilary por aquella zona, para ellos van a estar en un receso de alrededor de 2 meses de poder tener la rehabilitación de sus espacios y algunos lugares. Derivado a ello no podrían participar en esta justa deportiva que iniciaba en noviembre y así cada uno de nosotros expusimos nuestras distintas problemáticas¨

¨Otro de los temas que se trataron fue una estadística que la maneja muy bien el Departamento de la Subdirección de Calidad, en este caso, el compañero Arturo Dibeni, en el cual nos da una historia sobre “recordar es vivir” y nuestro compañero decía una historia de lo que ha sido la inscripción de la Olimpiada Estatal y veíamos que cada año, había un incremento muy pequeñito desde el 2015 a la fecha, pero nos dábamos cuenta que del 2021, 2022 y 2023, hay un repunte de casi el 100% de inscripciones en el municipio de Los Cabos con las disciplinas que tienen a bien manejarse¨.

El último asunto abordado estuvo relacionado con un análisis de las preseas obtenidas en este año durante los Nacionales Conade, así como con la comparación de los rendimientos durante los últimos años, para de esa forma conocer si ha existido un avance o un retroceso.

Para cerrar con broche de oro, todos los elementos presentes posaron en conjunto para tomar la foto del recuerdo y declarar la primera de muchas juntas que vendrán por el bien del deporte sudcaliforniano.