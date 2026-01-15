Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 15 de Enero, 2026
Deportes

INSUDE prepara participación regional rumbo a la Olimpiada Nacional

El instituto diseña estrategias de traslado y concentración para atletas sudcalifornianos
15 enero, 2026
INSUDE

El Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE) trabaja en la logística y organización administrativa para garantizar la participación de los atletas locales en la próxima etapa regional de la Olimpiada Nacional, que se celebrará en marzo en los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California, Chihuahua y Baja California Sur.

El director general del INSUDE, Noé Fiol Verduzco, explicó que ya se diseñan estrategias para el traslado de los contingentes. Esto responde a las dificultades de conectividad con los estados vecinos. La intención es asegurar que los deportistas lleguen en tiempo y forma a las sedes, lo que se traduzca en un mejor desempeño competitivo.

Disciplinas y sedes

En total serán 17 disciplinas las que se disputarán en la fase regional:

  • Baja California Sur: basquetbol, basquetbol 3X3 y voleibol de sala.
  • Baja California: tenis de mesa, atletismo, frontón y tae kwon do.
  • Sonora: béisbol, levantamiento de pesas y softbol.
  • Sinaloa: voleibol de playa y béisbol 5.
  • Chihuahua: ajedrez, tenis, boxeo, handball y futbol asociado.

Fiol Verduzco adelantó que a partir de este fin de semana iniciarán las concentraciones de los deportistas que ya cumplieron con su fase estatal. Ellos trabajarán durante un mes con programas específicos de preparación para llegar en óptimas condiciones a la eliminatoria regional.

Preparación y objetivos

De manera paralela, se desarrollará la segunda parte del proceso estatal para conformar los selectivos en las disciplinas restantes, con la participación activa de los cinco municipios de Baja California Sur.

Finalmente el INSUDE busca que la organización y preparación previa permitan a los atletas sudcalifornianos competir con éxito en la etapa regional y asegurar su pase a la Olimpiada Nacional. La coordinación con municipios y el diseño de estrategias de traslado forman parte del esfuerzo por consolidar una representación digna y competitiva del estado en el máximo evento deportivo juvenil del país.

