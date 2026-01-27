¡Es un hecho! Concluye plan para renovar el GUM en La Paz e inician licitaciones

La espera para la comunidad deportiva sudcaliforniana está por terminar. En primer lugar, el director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE), Noé Fiol Verduzco, confirmó que el plan de rescate para el Gimnasio de Usos Múltiples (GUM) ya fue concluido y aprobado. Asimismo, señaló que el proyecto técnico ya pasó todas las revisiones necesarias, por lo que el siguiente paso es la ejecución de la obra.

Por otro lado, Fiol Verduzco explicó que en la creación de este plan participaron expertos y entrenadores. De esta manera, se logró diseñar una propuesta real que atiende las fallas técnicas del recinto. Debido a esto, la remodelación no será solo estética, sino que busca garantizar que todas las disciplinas, como los clavados y el nado sincronizado, operen en condiciones óptimas.

Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de licitaciones públicas. Por lo tanto, las empresas interesadas podrán concursar muy pronto para ganar el contrato de construcción. “Ya está trabajado y acordado. De un momento a otro terminarán los pasos legales para dar marcha a los trabajos”, comentó el funcionario. De hecho, se espera que el anuncio oficial de la empresa ganadora se dé en las próximas semanas.

Una obra urgente para el talento local

En cuanto al impacto de la obra, el director del INSUDE reconoció que renovar el GUM era una deuda pendiente con los deportistas. Sin embargo, subrayó que no podían saltarse los tiempos legales que exige una obra de tal magnitud. Por esta razón, pidió un poco más de paciencia a los usuarios, asegurando que la transformación del gimnasio ya es un camino sin retorno.

Además, esta obra llega en un momento clave para el deporte estatal. Incluso, se espera que con las nuevas instalaciones, el estado pueda recibir competencias de nivel nacional. Por consiguiente, la inversión no solo beneficia a los actuales seleccionados, sino que invita a más niños y jóvenes a sumarse a las actividades físicas en un lugar digno y seguro.

Finalmente, las autoridades destacaron que mantendrán informada a la ciudadanía sobre el avance de los trabajos. En resumen, el GUM de La Paz se perfila para ser uno de los mejores centros deportivos del noroeste del país. Con estas acciones, el Gobierno del Estado busca fortalecer la salud y el talento de los sudcalifornianos a través de infraestructura de primer nivel.

