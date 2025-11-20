INSUDE destaca disciplina y unidad en el deporte sudcaliforniano

En el marco de la ceremonia cívica por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, el titular del Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE), Noé Fidel Verduzco, emitió un mensaje dirigido a atletas, entrenadores y familias presentes, destacando el papel del deporte como herramienta de transformación social en Baja California Sur.

Verdusco subrayó que la formación deportiva no solo impulsa resultados competitivos, sino que fortalece valores como la disciplina, la unidad y la constancia, indispensables para el desarrollo integral de la juventud sudcaliforniana.

“Nuestro estado se enorgullece de ustedes porque son ejemplo vivo de lo que puede alcanzarse cuando el corazón y la voluntad se unen con un propósito: el deporte.”

El funcionario reconoció el esfuerzo de quienes recibieron el Premio Estatal del Deporte 2025, señalando que cada logro obtenido por los atletas es también un triunfo para las comunidades que los respaldan. Destacó que la práctica deportiva contribuye a disminuir desigualdades sociales y a promover una cultura de paz y bienestar.

Durante su intervención, Verduzco invitó a los jóvenes a mantenerse firmes en sus objetivos y a continuar su preparación con la misma entrega que los llevó a ser distinguidos este año.“El deporte es una ruta de vida que exige disciplina diaria, pero también ofrece oportunidades reales para construir un mejor futuro para ustedes y para nuestro estado.”

El director del INSUDE reiteró que el gobierno estatal continuará impulsando espacios, programas y recursos que fortalezcan el talento local y amplíen las oportunidades de formación deportiva para las nuevas generaciones.

La ceremonia concluyó con la entrega de reconocimientos a deportistas, entrenadores y promotores, así como los ascensos oficiales al personal de Sedena y Semar presentes en el acto cívico.

