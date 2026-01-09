INSUDE retoma fase estatal rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026

El Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE) informó que se reactivará el proceso correspondiente a la fase estatal de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, cuya agenda continuará a partir del jueves 22 de enero.

El director general de la dependencia, Noé Fiol Verduzco, dio a conocer que desde el 14 de enero estarán abiertas las inscripciones para los bloques 3 y 4 de disciplinas participantes, cuyo desarrollo se llevará a cabo entre enero, febrero y parte de marzo.

Indicó que las competencias tendrán como sedes principales los municipios de La Paz y Los Cabos, de acuerdo con el calendario establecido.

Las primeras actividades programadas incluyen tenis y voleibol de sala, en las categorías femenil y varonil de 13 a 14 años. Posteriormente, del 23 al 25 de enero, se integrarán las disciplinas de surfing y taekwondo.

Fiol Verduzco explicó que este proceso permitirá conformar los selectivos estatales que representarán a Baja California Sur en las etapas regionales, con el objetivo de avanzar a la fase final de la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

Asimismo, invitó a las y los atletas, así como a entrenadores y familias, a mantenerse atentos a las convocatorias oficiales, al señalar que el talento deportivo sudcaliforniano se encuentra listo para competir.

Finalmente, informó que Comondú será sede del ranking de charrería, del 25 de febrero al 1 de marzo, y que en las mismas fechas se llevará a cabo el primer control estatal de tiro con arco. Agregó que el INSUDE cuenta con la logística necesaria para garantizar un desarrollo ordenado de las competencias.

