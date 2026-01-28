La Paz será sede regional de la Olimpiada Nacional 2026: INSUDE alista selectivos

Baja California Sur se prepara para vivir una gran fiesta deportiva. En primer lugar, el director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE), Noé Fiol Verduzco, anunció que La Paz será la sede de la etapa regional de la Olimpiada Nacional 2026. Asimismo, informó que las disciplinas de básquetbol, básquetbol 3×3 y voleibol de sala se jugarán en casa durante el mes de marzo.

Por otro lado, el proceso de selección ha sido muy cuidado desde finales del año pasado. Debido a esto, los atletas han trabajado en concentraciones semanales tras ser elegidos en la etapa estatal de noviembre. De hecho, Fiol Verduzco adelantó que la próxima semana se publicará la lista oficial de los seleccionados definitivos. Por lo tanto, los equipos tendrán un mes completo para pulir su juego antes de enfrentar a rivales de Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Baja California.

En cuanto a las fechas clave, el calendario ya está definido. Por ejemplo, el básquetbol abrirá las acciones el próximo 12 de marzo. Posteriormente, las eliminatorias seguirán durante todo el mes hasta concluir el día 28. Además, el INSUDE ya trabaja en la logística para garantizar escenarios de primer nivel y un jueceo justo. Incluso, el Gobierno del Estado ha hecho un esfuerzo especial para traer a jóvenes de comunidades lejanas y asegurar que tengan una preparación digna.

Compromiso con el talento local

Sin duda, ser sede regional implica una gran responsabilidad para el estado. Por esta razón, el director del INSUDE destacó que se están cuidando todos los detalles de hospedaje y alimentación para los locales. Por el contrario, los estados visitantes cubrirán sus propios gastos, como marca el reglamento de competencia. En resumen, el objetivo es que Baja California Sur sea un anfitrión ejemplar y logre clasificar a la mayor cantidad de deportistas a la etapa nacional.

Igualmente, el funcionario subrayó que estos torneos son vitales para el desarrollo de la juventud paceña. De esta manera, se fomenta la sana competencia y el orgullo de representar a su estado. Por consiguiente, se espera que la afición responda llenando los estadios para apoyar a los selectivos sudcalifornianos. De igual forma, Fiol Verduzco confía en que el nivel mostrado será suficiente para asegurar el pase a la siguiente ronda.

Finalmente, las autoridades invitan a la comunidad a estar pendiente de las redes oficiales para conocer las sedes exactas de cada partido. En conclusión, La Paz está lista para demostrar que es un referente deportivo en el noroeste de México. Con estas acciones, se busca que la Olimpiada Nacional 2026 sea un éxito rotundo para todos los participantes y un motivo de alegría para las familias sudcalifornianas.

