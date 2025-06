INSUDE respondió a denuncias por falta de viáticos a entrenadores en CONADE

Luego de que un entrenador denunciara la falta de apoyo económico por parte del Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE) durante su participación en la Olimpiada Nacional CONADE 2025, el director general del instituto, Noé Fiol Verduzco, explicó que la entrega de viáticos se realiza con base en criterios específicos y conforme a las reglas del servicio público.

Agregó que, al ser una dependencia pública, la entrega de viáticos está limitada a situaciones justificadas y solo aplica para personal que tenga relación laboral directa con el instituto.

“En cuestión de viáticos como tal, bueno, los viáticos, recordemos, somos una dependencia de gobierno, se entrega solo a trabajadores del instituto que van a un evento de este tipo siempre y cuando en la sede no haya los recursos que normalmente se entregan. Por ejemplo, si en la sede se va a entregar hospedaje y alimentación, no hay como tal una entrega de viáticos porque no se justifica. Tiene que estar justificado. Esa cuestión es cuando hay un trabajo donde no va a haber servicios en la sede, pues lógicamente ahí es donde se le entrega, pero es para trabajadores del instituto”, explicó Fiol Verduzco.