La inteligencia artificial cierra la puerta de entrada laboral a universitarios, alerta la OIT

La expansión acelerada de la inteligencia artificial en las empresas está modificando las reglas de acceso al empleo y golpeando con mayor fuerza a los jóvenes universitarios que buscan su primer trabajo, advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al identificar un deterioro temprano en las oportunidades de ingreso a ocupaciones de alta calificación.

El fenómeno se manifiesta con mayor claridad en las primeras fases de adopción de la IA, cuando las compañías optan por automatizar tareas que tradicionalmente eran asignadas a perfiles junior, reduciendo así las plazas de entrada para recién egresados que aspiran a insertarse en áreas acordes con su formación profesional.

En su informe Tendencias Sociales y del Empleo 2026, difundido esta semana, la OIT subraya que los jóvenes con educación universitaria enfrentan una exposición más alta a la automatización, precisamente porque suelen concentrarse en ocupaciones donde la inteligencia artificial generativa sustituye funciones en lugar de complementarlas.

El organismo advierte que los primeros impactos no se reflejan tanto en los salarios como en el número de vacantes disponibles, una dinámica que limita la experiencia laboral inicial y retrasa el desarrollo profesional de quienes intentan incorporarse al mercado en economías avanzadas.

Datos retomados por la OIT de un estudio de la Universidad de Stanford refuerzan esta preocupación: entre los trabajos más expuestos a la IA generativa, los puestos de ingreso para jóvenes de entre 22 y 25 años registraron una caída promedio de 16%, mientras que el empleo de trabajadores con mayor experiencia se mantuvo estable.

El análisis académico destaca que estos efectos se mantienen incluso al excluir a empresas tecnológicas y empleos susceptibles de realizarse de forma remota, lo que apunta a un impacto estructural más amplio de la IA sobre los trabajadores de nivel de entrada, particularmente en el mercado laboral estadounidense.

La OIT señala que el riesgo de automatización es mayor entre jóvenes menores de 24 años con estudios universitarios que entre sus pares con menor nivel educativo, una paradoja que se explica porque los primeros se insertan en ocupaciones más expuestas a la inteligencia artificial, sobre todo en países de ingreso alto.

Aunque el impacto total de la IA sobre el empleo juvenil aún es incierto, el organismo internacional insiste en la necesidad de monitorear de manera constante tanto los riesgos como las oportunidades, con el fin de diseñar políticas públicas que potencien los beneficios tecnológicos sin profundizar la exclusión laboral.

Más allá del debate tecnológico, el informe advierte un estancamiento general en la calidad del empleo a escala global. Si bien el desempleo mundial se mantiene en 4.9%, persisten profundas desigualdades, un avance lento en la reducción de la pobreza laboral y un repunte de la informalidad, factores que agravan la vulnerabilidad de millones de trabajadores.

En la última década, la proporción de personas en pobreza extrema dentro de la fuerza laboral apenas se redujo 3.1 puntos porcentuales, hasta 7.9%, lo que equivale a 284 millones de trabajadores que sobreviven con menos de tres dólares diarios, mientras que la informalidad alcanza a casi 58% del empleo mundial, una realidad que, según la OIT, amenaza con socavar los avances logrados.

