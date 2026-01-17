Intenso frío azotará México este fin de semana

La llegada de una masa de aire polar generará un ambiente de intenso frío en diversas regiones del territorio nacional durante este fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 29 ingresará por la frontera norte en interacción con las corrientes en chorro, lo que provocará que el frío se extienda rápidamente hacia el noreste y oriente de México. Este fenómeno meteorológico traerá consigo un marcado descenso en las temperaturas vespertinas, afectando principalmente a los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema frontal originará lluvias y chubascos de diversa intensidad. Se prevén precipitaciones fuertes a muy fuertes en Hidalgo, Puebla y Veracruz, las cuales podrían intensificarse a niveles puntuales intensos en Chiapas y Tabasco conforme el sistema avance hacia el sureste. El organismo advirtió que la interacción con una vaguada en altura mantendrá las condiciones de inestabilidad, favoreciendo la presencia de bancos de niebla en zonas montañosas y el Valle de México.

Además de las bajas temperaturas, se espera la presencia de vientos fuertes con rachas de hasta 60 km/h y posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La masa de aire polar asociada al sistema impulsará un evento de “Norte” con ráfagas que podrían alcanzar entre 100 y 120 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Este viento persistente también provocará un oleaje elevado, con alturas de entre 3 y 5 metros en las costas de Tamaulipas, Veracruz y el litoral del Pacífico Sur.

La intensidad del frente frío número 29 permitirá condiciones para la posible caída de nieve o aguanieve en las cimas más altas del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que volcanes como el Pico de Orizaba, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca podrían presentar este fenómeno durante la madrugada del domingo. Las autoridades de Protección Civil recomiendan extremar precauciones ante el pavimento resbaladizo por las lluvias y la visibilidad reducida por la niebla.

El evento de “Norte” se extenderá paulatinamente hacia la Península de Yucatán, donde el viento alcanzará rachas de hasta 70 km/h. En estas regiones se esperan chubascos constantes, mientras que el ambiente se tornará de fresco a templado, rompiendo con el clima caluroso habitual. La combinación de vientos y oleaje peligroso obligará al cierre de puertos en el litoral de Veracruz y Tabasco para evitar accidentes marítimos.

Finalmente, se exhorta a la población a mantenerse informada sobre la evolución de este sistema invernal y vestir ropa abrigadora para mitigar el frío. La vigilancia del frente frío continuará por parte de las autoridades ante el riesgo de inundaciones por lluvias intensas en el sureste mexicano. La prioridad del gobierno federal es garantizar la seguridad de los ciudadanos ante las rachas de viento y las condiciones gélidas que prevalecerán hasta el inicio de la próxima semana.

