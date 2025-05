Intenso tráfico por accidente vial en corredor turístico de Los Cabos

La tarde de este viernes 9 de mayo se registró un aparatoso accidente vehicular sobre el corredor turístico Cabo San Lucas–San José del Cabo, a la altura del puente de Costa Azul, lo que provocó un fuerte congestionamiento en la zona.

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, el conductor de una camioneta perdió el control de la unidad, lo que ocasionó que brincara al carril contrario, terminando su trayectoria en el carril de alta velocidad con dirección Cabo San Lucas – San José del Cabo.

Hasta el cierre de esta edición no se cuenta con información oficial por parte de las autoridades ni de cuerpos de emergencia. No obstante, versiones preliminares señalan que no hubo personas lesionadas a consecuencia del incidente y solo hubo daños materiales.

Este hecho provocó tráfico intenso en ambos sentidos del tramo carretero, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones al conducir, especialmente en esta zona del corredor turístico, donde el flujo vehicular suele incrementarse durante el fin de semana.