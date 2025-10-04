Intento de robo en Villas del Encanto alerta a vecinos en La Paz

Vecinos del fraccionamiento Villas del Encanto reportaron un intento de robo ocurrido en punto del mediodía del pasado jueves en un domicilio ubicado entre las calles Villa del Sauce, Villa del Guamúchil y bulevar Pino Payas.

De acuerdo con el testimonio difundido en redes sociales, el responsable habría intentado ingresar a la vivienda cuando sus moradores no se encontraban, sin embargo, fue sorprendido y frustrado el atraco.

El afectado alertó a los colonos para mantenerse atentos y denunciar cualquier actividad sospechosa, pues advirtió que no se trata de un hecho aislado: “Al parecer no somos los únicos, ya ha robado otras casas”, señaló.

Ante esta situación, los vecinos han exigido reforzar la seguridad en el sector y piden a las autoridades municipales atender los constantes reportes de robos e intentos de asalto en la colonia.

