Frustran intento de secuestro virtual de un menor en La Paz

Un intento de secuestro virtual en La Paz fue frustrado gracias a la intervención de la Policía Estatal Cibernética y la Unidad de Investigación y Análisis. Ambas dependencias localizaron a un menor que su familia reportó como desaparecido en la colonia Calafia, en la capital del estado.

La Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur (SSPBCS) informó que el operativo comenzó tras recibir el reporte de búsqueda. Horas después, los agentes encontraron al joven en buen estado de salud y lo reunieron con sus familiares.

Este caso ocurre en un contexto de incremento en las denuncias por extorsión en la entidad. Entre enero y agosto de 2025 se registraron 86 casos, frente a los 57 del mismo periodo del año anterior, según cifras oficiales.

El llamado “secuestro virtual” es una forma de extorsión telefónica en la que los delincuentes hacen creer a la víctima que un familiar ha sido secuestrado. Durante el engaño, buscan mantener incomunicadas a las personas para exigir dinero a cambio de un supuesto rescate.

La Policía Cibernética de Baja California Sur pidió a la población no contestar llamadas de números desconocidos o con lada foránea, no compartir información personal y verificar directamente con familiares antes de realizar cualquier depósito o transferencia.