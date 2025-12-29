Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 29 de Diciembre, 2025
BCS

Autoridades evitan intentos de suicidio en Comondú y Los Cabos

Durante los festejos decembrinos, autoridades de BCS evitaron intentos de suicidio en Comondú y Los Cabos. Estos casos evidencian la importancia de la atención oportuna, el diálogo y las acciones de prevención del suicidio durante las fiestas decembrinas.
29 diciembre, 2025
Evitan intentos de suicidio durante festejos decembrinos en BCS

IMG: Redes sociales

Durante la presente semana de festejos decembrinos, en Baja California Sur se han registrado al menos dos casos de intento de suicidio que, gracias a la oportuna intervención de cuerpos de seguridad y emergencia, lograron ser evitados, lo que refuerza la importancia de fortalecer las acciones de prevención del suicidio y de escuchar a personas en situación de vulnerabilidad emocional.

De acuerdo con lo informado este lunes 29 de diciembre, elementos de la Policía Municipal de Comondú evitaron que un joven atentara contra su vida, luego de que intentara arrojarse desde un tinaco elevado, lo que generó una movilización de cuerpos de seguridad en la colonia 4 de Marzo, en Ciudad Constitución. Tras un diálogo oportuno y acciones de contención, los agentes lograron persuadir al joven y ponerlo a salvo.

Este hecho se suma a un incidente ocurrido la noche del 24 de diciembre en el municipio de Los Cabos, cuando cuerpos de emergencia fueron movilizados al puente 2015, en la delegación de Cabo San Lucas, tras el reporte de un intento de suicidio. De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, en coordinación con Seguridad Pública y Cruz Roja, se logró brindar auxilio a la persona.

Al inicio de la temporada decembrina, el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas advirtió que durante estas fechas pueden intensificarse sentimientos de tristeza, ansiedad o melancolía, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta a cambios de conducta en familiares, amistades y compañeros de trabajo, así como a ofrecer espacios seguros de escucha y acompañamiento.

Las autoridades reiteraron que la prevención del suicidio es una tarea colectiva y recordaron que, ante cualquier señal de alerta, es fundamental buscar ayuda profesional de manera inmediata.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

