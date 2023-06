Internan a Clemente Castañeda: ¿Dejará su aspiración a la gubernatura de Jalisco?

En una inesperada situación, el político Clemente Castañeda Hoeflich, reconocido como líder de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, tuvo que ser hospitalizado en la tarde del martes 27 de junio debido a intensos dolores en la espalda.

Tras una evaluación realizada por el personal médico, se descubrió que los intensos dolores en la espalda del senador no eran simplemente producto del sobre trabajo y el estrés, como inicialmente se pensó. Sorprendentemente, se determinó que padecía de una hernia en las cervicales, lo que requerirá someterse a una cirugía.

A través de un video, el líder emecista no solo brindó detalles sobre su padecimiento y la necesidad de someterse a una cirugía, sino que también enfatizó que este proceso no lo apartará de sus aspiraciones para la gubernatura de Jalisco de cara a las elecciones del año 2024.

“Estoy muy optimista, entero y con muchas ganas de recuperarme muy pronto. Lo digo sobre todo para quienes me quieren de una vez descartar de la contienda electoral del 2024, pues les digo no, no va a ser tan fácil. Me voy a recuperar, voy a salir más fuerte que nunca y nos vamos a ver muy pronto”.