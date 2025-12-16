15 internos murieron en prisión de Ecuador por posible brote de tuberculosis

Las autoridades de Ecuador confirmaron la muerte de 15 presos en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, ocurridas entre el jueves y el domingo de la semana pasada, mientras familiares de las víctimas alertaron sobre un posible brote de tuberculosis entre los internos.

El ervicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó que los casos se encuentran bajo investigación y que las causas oficiales de las muertes serán determinadas por Medicina Legal, luego de realizar las autopsias correspondientes.

De acuerdo con reportes preliminares de la Policía Nacional, las víctimas tenían entre 22 y 45 años y pertenecían a distintos pabellones del centro penitenciario. Las autoridades señalaron que no se encontraron signos visibles de violencia en los cuerpos, lo que refuerza la hipótesis de fallecimientos relacionados con enfermedades.

El SNAI reconoció que la penitenciaría atraviesa una severa crisis sanitaria, marcada por brotes de tuberculosis y problemas de desnutrición crónica. Las investigaciones forenses deberán determinar si los muertos fallecieron por causas naturales, padecimientos médicos u otros factores.

Durante diciembre ya se habían reportado al menos 12 muertes adicionales por tuberculosis en el mismo penal, mientras que en noviembre se documentaron otros 10 decesos por causas similares, lo que ha encendido las alertas sobre las condiciones de salud de los internos.

La Penitenciaría del Litoral es la cárcel más grande y una de las más peligrosas de Ecuador, país que enfrenta una profunda crisis penitenciaria y de seguridad. Desde 2021, alrededor de 600 presos han sido asesinados dentro de cárceles, principalmente durante enfrentamientos entre bandas criminales rivales.

Mientras avanzan las investigaciones, organizaciones de derechos humanos y diversos sectores sociales demandan acciones urgentes para frenar la cadena de muertes y garantizar condiciones dignas y seguras para las personas privadas de la libertad.