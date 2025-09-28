Interpol reactiva ficha roja contra Simón Levy por nueva orden de aprehensión en México

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que obtuvo una nueva orden de aprehensión contra el exsubsecretario de Turismo federal Simón Levy, acusado de amenazas y daño a la propiedad. Como consecuencia, Interpol reactivó la ficha roja, que permite su búsqueda y localización en más de 190 países.

Antecedentes del caso

Levy enfrenta denuncias desde 2021, cuando fue señalado por amenazar a un vecino en la Ciudad de México y por presuntos daños a un inmueble. En su momento, el exfuncionario negó las acusaciones y aseguró que se trataba de un “conflicto vecinal” manipulado con fines políticos.

¿Quién es Simón Levy?

Simón Levy es abogado y empresario, además de haber sido subsecretario de Planeación y Política Turística durante el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. También impulsó proyectos de infraestructura y fue promotor de inversiones en China. Su trayectoria lo convirtió en un personaje visible dentro del gabinete de turismo, hasta su renuncia en 2019.

Próximos pasos legales

Con la ficha roja reactivada, las autoridades mexicanas esperan la colaboración de Interpol para ubicarlo y lograr su detención. La FGJCDMX señaló que mantiene contacto con agencias internacionales para agilizar el proceso, mientras la defensa de Levy no ha emitido una respuesta oficial.