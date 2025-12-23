¿Qué hacer ante una intoxicación alimentaria durante las cenas navideñas?

Durante las fiestas decembrinas es común que aumenten los casos de intoxicación alimentaria, sobre todo en Navidad y Año Nuevo, cuando las familias preparan grandes cantidades de comida y la dejan fuera del refrigerador por varias horas. Este problema se repite cada año y suele presentarse por descuidos que parecen menores, pero que pueden afectar seriamente la salud.

Uno de los errores más frecuentes es no conservar bien los alimentos. Platillos con carne, pollo, pescado, crema o mayonesa se echan a perder más rápido si pasan mucho tiempo a temperatura ambiente. Aunque el clima sea frío, las bacterias pueden crecer y provocar malestares estomacales importantes.

La limpieza en la cocina también es clave. Muchas intoxicaciones ocurren porque no se lavan bien las manos antes de cocinar, se usan los mismos cuchillos para alimentos crudos y cocidos, o no se limpian correctamente las superficies. En días de mucha prisa y visitas, estos cuidados suelen pasarse por alto.

Otro riesgo común es comer sobras mal recalentadas. Guardar la comida y volver a consumirla al día siguiente es habitual en estas fechas, pero si no se calienta completamente, las bacterias no se eliminan. Esto es especialmente peligroso en guisos, caldos y rellenos que se conservan varios días.

Los síntomas de una intoxicación alimentaria pueden aparecer pocas horas después de comer y van desde dolor de estómago, diarrea y vómito, hasta fiebre y deshidratación. En la mayoría de los casos no pasa a mayores, pero en niños pequeños, adultos mayores o personas enfermas puede complicarse.

Por ello, se recomienda medidas sencillas: refrigerar la comida lo antes posible, no dejarla mucho tiempo fuera, recalentar bien las sobras y mantener la cocina limpia. Con estos cuidados básicos, es posible disfrutar las fiestas sin poner en riesgo la salud de la familia.

