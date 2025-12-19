Alerta sanitaria por intoxicación en guardería de Guasave; investigan posible causa alimentaria

Una alarma sanitaria se encendió en una guardería subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guasave luego de que más de 40 niños presentaran síntomas de intoxicación alimentaria presuntamente vinculados al consumo de alimentos en mal estado, informaron autoridades y padres de familia.

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) inició una investigación tras el reporte de intoxicación masiva en la estancia infantil “Mi Casita”, donde al menos siete menores fueron trasladados a la clínica del IMSS con síntomas de gastroenteritis bacteriana, según fuentes médicas.

Aunque la mayoría ya está estable y fuera de peligro, los padres exigen mayor vigilancia y protocolos sanitarios estrictos para evitar nuevos incidentes.

¿Cómo sucedió la intoxicación en la guardería “Mi Casita” de Guasave?

Desde la tarde del miércoles 17 de diciembre, personal médico de la Clínica 32 del IMSS comenzó a recibir a los menores con diarrea, vómitos, deshidratación y fiebre, síntomas compatibles con una gastroenteritis infecciosa de origen alimentario.

Siete niños fueron ingresados y atendidos; cinco de ellos permanecieron en observación y manejo de hidratación.

y atendidos; cinco de ellos permanecieron en observación y manejo de hidratación. Ninguno de los menores presentó riesgo vital y todos evolucionan favorablemente.

El resto de los niños recibió atención y seguimiento en la guardería tras manifestar malestares.

Posible causa y versiones de padres

Aunque no existe aún un dictamen oficial, padres de familia relataron que los niños consumieron alimentos que podrían haber estado en mal estado.

mencionaron que algunos presentaron síntomas severos como vómito con sangre y fiebre alta, lo que intensificó la preocupación sobre la inocuidad de los alimentos servidos.

Autoridades municipales y de salud señalaron que la COEPRIS ya revisa la guarida y los procesos de manejo de alimentos para determinar si hubo negligencia o fallas sanitarias.

Respuesta institucional y medidas de prevención

El IMSS tomó medidas inmediatas para controlar la inocuidad en la guardería afectada y evitar la expansión del brote entre los menores.

Especialistas recuerdan que la gastroenteritis alimentaria se transmite por alimentos contaminados y puede causar deshidratación, vómitos y diarrea.

Con una atención oportuna e hidratación adecuada la recuperación puede ser rápida y fácil.

Ante el suceso, madres y padres exigieron a las autoridades sanitarias y educativas protocolos más rigurosos en materia de higiene y manejo de alimentos en todas las estancias infantiles de Sinaloa.

De igual forma, pidieron que se realizaran acciones preventivas como supervisiones periódicas y transparentes para garantizar la salud de los menores.

Este incidente pone nuevamente sobre la mesa la importancia de fortalecer los controles sanitarios en guarderías y estancias infantiles, particularmente en zonas donde grandes grupos de menores dependen de servicios de alimentación colectiva.

La coordinación entre autoridades de salud, educación y padres de familia será clave para evitar futuros brotes.