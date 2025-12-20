Intoxicación masiva en guardería de Guasave: decenas de niños afectados y autoridades investigan causas

Una intoxicación masiva afectó a aproximadamente 40 niños en la guardería Mi Casita, ubicada en el municipio de Guasave, Sinaloa, que opera bajo un esquema subrogado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los primeros casos se presentaron entre el 16 y 17 de diciembre, cuando decenas de menores comenzaron a experimentar vómitos, fiebre alta, mareos, deshidratación y malestares gastrointestinales, lo que generó alarma entre padres de familia.

Ante la gravedad de los síntomas, al menos 17 niños fueron trasladados a la Clínica 32 del IMSS en Guasave. De ellos, siete requirieron hospitalización y, hasta el último reporte, cuatro permanecen bajo observación médica en condición estable, mientras que otros continúan recuperándose en sus hogares.

Sin embargo, el IMSS estatal señaló que los reportes oficiales corresponden a 13 menores con malestares principalmente de vómito y fiebre, sin que ninguno se encuentre en estado grave, y se mantiene la vigilancia médica de 11 de ellos.

Las autoridades municipales y sanitarias han iniciado indagatorias para determinar la causa exacta del brote. Las primeras hipótesis apuntan a una posible infección bacteriana derivada del consumo de alimentos en mal estado, aunque este no es el único factor bajo revisión.

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRISS) realiza inspecciones técnicas, toma de muestras y evaluaciones exhaustivas de la cocina, agua y condiciones de higiene de la guardería, sin que hasta el momento se haya confirmado una causa definitiva.

Además de los alimentos, se investiga la posible influencia de un brote de aguas negras cercano a las instalaciones, que podría haber contribuido a la propagación de bacterias.

