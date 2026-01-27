Reportan intoxicación masiva de elementos de la Guardia Nacional en Veracruz tras consumir alimentos

Un total de al menos 30 elementos de la Guardia Nacional adscritos al 83 Batallón de Infantería en Veracruz sufrieron una intoxicación masiva este lunes 26 de enero de 2026.

Los hechos ocurrieron durante el desayuno en el cuartel ubicado en la zona de la Cabeza Olmeca, en el municipio de Boca del Río, donde los uniformados comenzaron a presentar síntomas graves como náuseas, vómitos, diarrea y, en algunos casos, erupciones cutáneas.

La emergencia obligó a un despliegue inmediato para trasladar a los afectados a recibir atención médica urgente en el Hospital Militar de Zona de La Boticaria.

De acuerdo con los reportes preliminares y testimonios de personal en el área, el brote se originó presuntamente tras el consumo de chilaquiles con pollo, aunque otras versiones apuntan a productos lácteos como yogur o crema en mal estado.

Ante la gravedad de la situación, los elementos fueron trasladados en camiones de la misma corporación y ambulancias, activando los protocolos de la Secretaría de Salud para brotes epidemiológicos de origen alimentario.

Hasta el momento, el estado de salud de los agentes se mantiene bajo reserva, aunque la mayoría se encuentra bajo observación médica para evitar complicaciones por deshidratación.

La Guardia Nacional y la SEDENA han guardado un hermetismo considerable respecto al incidente, sin emitir aún un comunicado oficial que aclare el número exacto de hospitalizados ni las condiciones de higiene del comedor militar.

Esta falta de transparencia ha generado preocupación entre los familiares y la opinión pública, especialmente porque se trata de una institución clave para la seguridad nacional.

Por su parte, se espera la intervención de la COFEPRIS y la COEPRIS de Veracruz para realizar las inspecciones sanitarias correspondientes y determinar la trazabilidad de los insumos consumidos.

Contexto y antecedentes de riesgos sanitarios en comedores públicos

Para entender la magnitud de este evento, es necesario recordar que la inocuidad alimentaria es un derecho fundamental que organismos como la OMS y la OPS vigilan estrictamente.

En instituciones de seguridad y salud como el ISSSTE o el IMSS, los protocolos de manejo de alimentos deben ser rigurosos para evitar ausentismo laboral masivo.

Estadísticas previas de la Secretaría de Salud indican que Veracruz es una de las entidades con mayor incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos debido a las altas temperaturas.

Esto exige que dependencias de gobierno y corporaciones policiacas mantengan estándares de refrigeración y cocción óptimos para proteger a sus elementos.

Este incidente en Boca del Río se suma a una jornada accidentada para la corporación en la entidad, ya que en un hecho distinto, se reportó un fuerte choque de una patrulla de la Guardia Nacional en la autopista Orizaba-Puebla, cerca de Río Blanco.

La suma de estos eventos pone bajo la lupa las condiciones operativas y de bienestar de los agentes en el estado.

Como generadores de contenido que analizan la realidad para el pueblo, seguiremos exigiendo que se esclarezca si hubo negligencia en la proveeduría de víveres en el cuartel de la Cabeza Olmeca.

Finalmente, es vital que la población y los servidores públicos sigan las guías de salud preventiva.

Una dieta balanceada y el consumo de agua potable son esenciales, pero la supervisión de las autoridades sanitarias es la única garantía contra estas crisis.

