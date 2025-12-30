Evita intoxicaciones y excesos en Año Nuevo con estas recomendaciones de salud y nutrición

Riesgos comunes en las cenas de fin de año

Con la llegada de las celebraciones de Año Nuevo, especialistas en nutrición y seguridad alimentaria advierten sobre los riesgos de intoxicaciones y excesos.

El consumo de alimentos mal conservados, el abuso de bebidas alcohólicas y las porciones excesivas pueden afectar la salud y arruinar las fiestas.

Intoxicaciones por comida recalentada

Uno de los principales riesgos es el consumo de comida recalentada o que ha permanecido demasiado tiempo a temperatura ambiente.

Los alimentos cocidos no deben estar fuera del refrigerador por más de dos horas. Esto favorece la proliferación de bacterias que provocan diarreas, vómitos y fiebre.

Para evitar intoxicaciones, los expertos recomiendan guardar las sobras en recipientes herméticos y refrigerarlas de inmediato. Además, deben calentarse solo una vez y alcanzar más de 70 grados centígrados.

También se aconseja no consumir platillos que hayan cambiado de olor, sabor o textura, aunque parezcan estar en buen estado.

Cómo evitar los excesos en la cena

Nutriólogas de la UNAM y del Instituto Nacional de Perinatología, como Otilia Perichart Perera y Mariana Valdés Moreno, recomiendan disfrutar la cena con equilibrio.

Servir porciones pequeñas y repetir solo si hay hambre ayuda a evitar malestares. Incluir verduras y ensaladas en la mesa también es clave para balancear los platillos más grasosos.

En cuanto a los postres y bebidas azucaradas, se sugiere moderar su consumo. Para quienes beben alcohol, se recomienda alternar cada copa con agua para prevenir la deshidratación y la resaca.

Finalmente, no es conveniente saltarse comidas antes del festejo. Llegar con hambre excesiva favorece los atracones y los malestares posteriores.

Recomendaciones oficiales de salud

La Secretaría de Salud de México invita a aplicar el Plato del Bien Comer durante las fiestas. Esta guía promueve una dieta equilibrada con cereales, proteínas y frutas o verduras.

El IMSS también recomienda que la mitad del plato esté compuesto por verduras, un cuarto por proteínas y otro cuarto por cereales.

Equilibrio para iniciar bien el año

Las celebraciones de Año Nuevo pueden disfrutarse sin poner en riesgo la salud.

Conservar bien los alimentos, moderar las porciones y evitar excesos de alcohol son medidas simples pero efectivas.

Los especialistas coinciden: el equilibrio es la clave para iniciar el 2026 con bienestar.

