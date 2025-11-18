Intoxicación por monóxido de carbono en tienda Waldo’s deja cuatro afectados y activa alerta sanitaria

Cuatro personas resultaron intoxicadas este martes en una sucursal de la cadena Waldo’s ubicada en la colonia Centro de la ciudad de Veracruz, luego de que una planta generadora de gasolina se activara tras un corte de energía eléctrica y liberara gases tóxicos que se filtraron al interior del establecimiento.

LEE MÁS: Mascotas del Sector Salud para el Mundial 2026 buscan impulsar activación física con identidad maya

Una movilización de los cuerpos de emergencia, incluyendo bomberos municipales y elementos de protección civil, se registró alrededor de las 17:40 horas cuando se reportó que al menos cuatro personas presentaron síntomas de intoxicación respiratoria en la sucursal de Waldo’s ubicada sobre la avenida Juan Soto, entre las calles Nicolás Bravo y Miguel Hidalgo, en la zona de mercados de la colonia Centro.

Según las autoridades, el incidente se originó cuando, tras quedarse sin suministro eléctrico, el personal encendió una planta generadora de gasolina ubicada en un cuarto sin ventilación.

El humo o los gases emitidos por el dispositivo se filtraron al sistema de climatización del inmueble, provocando los malestares entre quienes se encontraban en el sitio.

Las víctimas fueron trasladadas por medios particulares a un hospital para recibir atención médica.

Mientras tanto, los equipos de emergencia clausuraron momentáneamente el establecimiento hasta que se verificara que los niveles de gas tóxico descendieran a niveles seguros.

Cabe señalar que este incidente se da en una zona de alta afluencia comercial, lo que incrementa el riesgo en caso de fallas en los sistemas de ventilación u operación de generadores.

LEE MÁS: La esperanza de vida en México cae al último lugar de la OCDE y evidencia fallas en salud pública nacional

La intoxicación por monóxido de carbono (o por otros gases derivados de combustión) puede ocurrir cuando un generador de gasolina opera sin la ventilación adecuada, especialmente en espacios cerrados o con sistemas de aire acondicionado que pueden distribuir el humo a distintas áreas del inmueble.

En este caso, el generador de la tienda no contaba con una salida adecuada y el humo se filtró por los sistemas de climatización.