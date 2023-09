Se inunda hogar debido a mala pavimentación en colonia Cárdenas

Una vecina de la colonia Cárdenas, del municipio de La Paz, se acercó al equipo de CPS Noticias para denunciar la pésima calidad de la calle frente a su casa.

Desesperada debido a la falta de atención de las autoridades, mencionó que pusieron pavimento en el callejón, pero no adecuaron bien el cruce de agua cuando llueve, dirigiendo desde lodo y piedras hasta aguas negras dentro de su casa.

“Yo estoy afectada desde hace muchos años, pero ahora que pusieron el pavimento aquí por el callejón de mi casa quedo peor y yo quisiera que me ayudaran porque a mí no se me hace justo porque pusieron el pavimento a raíz de banqueta y se mete de todo, a tres personas se nos mete el agua por la banqueta y yo soy la peor afectada”.