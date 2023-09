Enorme charco genera criadero de mosquitos, atasca carros e invade casas en La Paz

Desde el 1 de septiembre, los vecinos de la colonia Cactus Harinera, en el municipio de La Paz, enfrentan una situación complicada. Un enorme charco inundó la calle Océano Atlántico, bloqueando la entrada y salida de sus hogares.

Particularmente, esta área carece de pavimentación, lo que ha llevado a la acumulación de lodo, charcos, hoyos y un exceso de agua que parece una pequeña laguna en la calle. Estas condiciones han impedido a los vecinos utilizar sus automóviles, ya que corren el riesgo de atascarse.

En algunos casos, como el de una vecina, esto ha afectado incluso la educación de sus hijos, ya que no pueden salir de casa y, por lo tanto, no pueden asistir a la escuela. Además, el agua ha ingresado a sus hogares, lo que ha creado olores desagradables y la presencia de mosquitos.

“En esta ocasión, la lluvia fue muy fuerte, se metió el agua a las casas y no baja. Tienen que venir a desazolvar; hay una alcantarilla aquí en la calle, pero está tapada con tierra y hace que no se vaya el agua. Es un problema de cada año. Dicen que van a venir a pavimentar, no se hace, y ahora ya hay problemas con la cantidad de zancudos que hay. Tenemos miedo por el dengue y los niños no pueden ir a la escuela. Estamos completamente incomunicados”, comentó otra vecina.