Inundaciones en la colonia San Rafael se agudizan (Video)

Inundaciones en la colonia San Rafael del municipio de La Paz, Baja California Sur, han generado creciente molestia entre los vecinos, quienes afirman que las recientes obras de pavimentación han empeorado la situación. Según señalan, las afectaciones se intensificaron con las últimas lluvias, provocando que el agua se acumule con mayor rapidez en la zona baja de la calle principal.

Habitantes del lugar explicaron que, desde hace más de 15 años, han convivido con problemas de encharcamientos cada temporada de lluvias, pero que la intervención en el tramo Altamira, colindante con Paraíso del Sol, ha modificado el flujo natural del agua. Esta situación ha derivado en que el caudal proveniente de ambas colonias desemboque directamente en la parte final de la calle San Rafael.

De acuerdo con testimonios recabados, los residentes aseguran que las Inundaciones en la colonia San Rafael se han vuelto más frecuentes y peligrosas, ya que ahora el agua sube de nivel en menor tiempo, poniendo en riesgo viviendas y vehículos estacionados en la vía pública.

Uno de los vecinos expresó que, durante las dos últimas lluvias, el tiempo de respuesta para evacuar pertenencias se redujo drásticamente, lo que evidencia que el problema se agravó con la reciente pavimentación. La comunidad ha compartido imágenes y videos en redes sociales para visibilizar el daño y buscar la intervención de las autoridades.

Los afectados subrayan que, desde hace más de una década, han solicitado a las dependencias correspondientes la construcción de un sistema de drenaje pluvial que permita canalizar el agua hacia un punto seguro, sin que hasta ahora se haya obtenido respuesta.