Invea clausura 409 obras en desarrollos inmobiliarios de la CDMX

Durante 2025, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) realizó la clausura de obras en 409 desarrollos inmobiliarios ubicados en las 16 alcaldías de la capital mexicana, informó la dependencia. La alcaldía Cuauhtémoc encabezó la lista con 136 inmuebles clausurados, lo que representa una de cada tres intervenciones de Invea en la ciudad.

Las acciones de Invea se concentraron también en otras demarcaciones con intensa actividad constructiva: Coyoacán registró 56 clausuras, mientras que Miguel Hidalgo acumuló 39. En conjunto, estas tres zonas suman el 56.6 % de todas las obras suspendidas. otras alcaldías como Álvaro Obregón y Benito Juárez reportaron 34 clausuras cada una, seguidas por demarcaciones como Iztapalapa, Tlalpan y Gustavo A. Madero con cifras menores.

Según el desglose oficial, las razones de la clausura incluyeron la falta de permisos que acreditaran la legalidad de las obras, trabajos en inmuebles con valor patrimonial sin autorizaciones y la reanudación de actividades pese a sellos de suspensión. Además, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial registró 1 012 denuncias vecinales por obras irregulares en 2025, con Cuauhtémoc también encabezando las quejas ciudadanas, seguida de Benito Juárez y Coyoacán.

¿Qué hace el INVEA?

Es el organismo encargado de supervisar que establecimientos mercantiles, construcciones, anuncios y transporte público en la Ciudad de México cumplan con la normativa vigente. Realiza visitas de verificación para garantizar la seguridad, el orden urbano y, de ser necesario, imponer sanciones o clausuras.

Sus funciones principales incluyen:

Visitas de Verificación: Inspeccionar establecimientos, obras y transporte para asegurar que cuenten con los permisos necesarios (uso de suelo, protección civil, seguridad estructural).

Transporte: Supervisar el cumplimiento de la normativa en el transporte público, mercantil y de carga.

Publicidad Exterior: Verificar que los anuncios cumplan con la ley en mobiliario urbano y fachadas.

Sanciones: Imponer sellos de suspensión de actividades, clausuras temporales o definitivas, y multas ante irregularidades.

Atención Ciudadana: Recibir denuncias sobre irregularidades en obras o negocios.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México

https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/