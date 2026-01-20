Invertirán 90 millones de pesos en la rehabilitación del Gimnasio de Usos Múltiples de La Paz

El Gobierno del Estado de Baja California Sur anunció una noticia muy importante para el deporte local. Se invertirán 90 millones de pesos en la rehabilitación total del Gimnasio de Usos Múltiples (GUM). El objetivo es modernizar este espacio llamado Emilio “Milo” Mendoza Mouett. Con este dinero se busca atender las quejas y necesidades de los cientos de usuarios que acuden a diario.

Noé Fiol Verduzco, director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE), dio los detalles del proyecto. Explicó que se van a renovar por completo los sistemas de luz y de agua. También se pondrá nueva iluminación y se arreglarán los recubrimientos de las albercas. Además, el gimnasio recibirá equipo deportivo nuevo para que los atletas entrenen mejor.

Esta obra es urgente porque el edificio se construyó a finales de los años 80. Muchos de sus sistemas ya no funcionan bien o son muy viejos. El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío se comprometió a destinar este recurso para rescatar el inmueble. Se espera que con estos arreglos, el GUM recupere su brillo y funcionalidad total para los paceños.

Cuna de campeones olímpicos en Baja California Sur

El Gimnasio de Usos Múltiples es famoso por formar a los mejores deportistas del estado. De sus fosas han salido campeones que han llegado a los Juegos Olímpicos. También han destacado en eventos Panamericanos y Mundiales. Disciplinas como los clavados, la natación artística y el polo acuático han puesto en alto el nombre de La Paz.

Por esta razón, las autoridades lanzarán pronto las licitaciones para empezar las obras. Quieren que los trabajos inicien lo más rápido posible para evitar más retrasos. El director del INSUDE sabe que este lugar es el corazón del deporte sudcaliforniano. La meta es ofrecer instalaciones de nivel internacional para que sigan naciendo nuevos talentos en la entidad.

Finalmente, el funcionario dijo que no se detendrán los entrenamientos de los seleccionados. Se buscarán lugares alternos para que los deportistas sigan preparándose para sus próximas competencias. La comunidad deportiva ha recibido con mucha alegría este anuncio. Se espera que en pocos meses el GUM luzca una cara totalmente renovada para el beneficio de todas las familias.

