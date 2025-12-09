Empresarios prevén fuerte oleada de inversión extranjera en México para 2026

El sector privado mexicano proyecta que la entrada de inversión extranjera al país alcanzará los 45 mil millones de dólares en 2026, de acuerdo con estimaciones presentadas por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce).

El cálculo considera que al cierre del presente año México podría alcanzar los 43 mil 200 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED). Cifras preliminares recientes indican que hasta septiembre de este año la IED acumulada alcanzó los 40,906 millones de dólares, marcando un nuevo récord histórico.

Durante la presentación de las perspectivas de IED y comercio exterior, su presidente, Sergio Contreras, destacó que México mantiene una posición estratégica para atraer capitales pese al escenario global marcado por tensiones comerciales.

El sector empresarial considera que el nearshoring y la robusta base manufacturera nacional son factores clave que seguirán impulsando la llegada de inversión extranjera.

El dinamismo reciente de la IED en México refuerza esas expectativas: según datos oficiales, en los dos primeros trimestres de 2025 el país captó 34,265 millones de dólares, un crecimiento de más de 10 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

Los empresarios subrayan que esa inyección de capital foráneo no sólo converge en manufactura, sino que favorece un esquema de diversificación productiva, lo que podría traducirse en más empleos, transferencia tecnológica y fortalecimiento de sectores estratégicos.

Contreras señaló que esa combinación, mano de obra competitiva, cercanía geográfica con Estados Unidos, infraestructura y un entorno favorable, mantiene alto el interés por establecer o expandir operaciones en México.

Para los analistas, el aumento proyectado de la inversión extranjera representa una oportunidad clave para impulsar la recuperación económica del país, sobre todo ante un contexto global de desaceleración. Sin embargo, subrayan que será fundamental mantener certidumbre regulatoria, seguridad jurídica y políticas públicas que fortalezcan la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.