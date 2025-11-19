México registra un histórico ingreso de inversión extranjera: Ebrard anuncia récord

México cerrará el año 2025 con un récord histórico en inversión extranjera directa (IED), al alcanzar casi 41 mil millones de dólares, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El funcionario destacó que esta es la cifra más alta desde que se tienen registros y representa un incremento del 15 % respecto a 2024, lo que consolida a México como uno de los países más atractivos para la llegada de capital internacional.

Ebrard detalló que el impulso proviene principalmente de las nuevas inversiones, que crecieron de 2 mil millones a 6 mil 500 millones de dólares en un solo año.

Subrayó que este aumento refleja la confianza de las empresas globales en el entorno económico y en el potencial de crecimiento del país, especialmente en sectores como manufactura, automotriz, energías y tecnología.

El secretario explicó además que, de 2018 a 2025, la IED acumulada ha crecido 69 %, consolidando una tendencia positiva impulsada por el fenómeno de nearshoring, la relocalización de cadenas de producción y la ampliación de operaciones de grandes compañías instaladas en México.

Con este panorama, el gobierno asegura que el país se mantiene competitivo y atractivo para nuevas rondas de inversión en los próximos años.