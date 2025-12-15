Inversionistas temen colapso de IA; se dispara 90% la protección financiera

El comercio de productos diseñados para proteger a las compañías ante posibles incumplimientos de pago se ha disparado con fuerza. Los inversionistas buscan activamente maneras de salvaguardar sus carteras ante el riesgo latente de que el auge de la inteligencia artificial (IA) degenere en una crisis financiera.

El volumen de los instrumentos Credit Default Swaps (CDS), que están vinculados a varios grupos tecnológicos importantes de Estados Unidos, se elevó un 90% desde principios de septiembre. Esta marcada alza subraya la profunda preocupación de los inversionistas por las masivas operaciones de bonos que las empresas de tecnología están ejecutando para financiar su infraestructura de IA.

Esta urgencia por adquirir protección coincide con la reactivación de una ola de ventas en Wall Street durante la semana anterior. El mercado se vio afectado tras los informes de resultados del grupo de software Oracle y el fabricante de chips Broadcom, que no lograron cumplir las elevadas expectativas trimestrales.

¿Cómo financian las empresas tecnológicas su costosa expansión de IA?

A inicios de este año, el interés por los CDS en las empresas estadounidenses con calificaciones crediticias sólidas era mínimo o inexistente. En ese momento, las grandes tecnológicas costeaban su inversión en IA usando sus robustas reservas de efectivo y sus ganancias estables.

El mercado se dinamizó notablemente tan pronto como estas compañías empezaron a recurrir a los mercados de deuda para cubrir sus gastos crecientes. Meta, Amazon, Alphabet y Oracle emitieron bonos por un monto combinado de 88 mil millones de dólares durante el otoño para financiar proyectos de IA.

El aumento en las operaciones de CDS es particularmente evidente para Oracle y la empresa de computación en la nube CoreWeave. Ambas están asegurando miles de millones de dólares en deuda con el propósito de garantizar la capacidad en sus centros de datos.

¿Por qué ahora es vital cubrirse del riesgo crediticio de la tecnología?

Los CDS son utilizados principalmente como protección frente a la posibilidad de incumplimientos de pagos. No obstante, estos instrumentos también se usan para cubrir o especular sobre las fluctuaciones en los precios de los bonos.

Inversionistas que gestionan activos especializados ahora justifican la compra de coberturas financieras, al reconocer que sí existe un riesgo crediticio que antes se consideraba prácticamente nulo. Un ejecutivo de una importante firma de inversión crediticia estadounidense coincidió, señalando que los volúmenes de CDS de una sola empresa, especialmente los hiper escaladores, aumentaron significativamente este trimestre

Altana Wealth, un gestor de activos, apuesta activamente contra Oracle mediante sus CDS. Esta firma fundamentó su decisión en el aumento de la deuda de Oracle y su gran dependencia de un solo cliente, el fabricante de ChatGPT, OpenAI.

Finalmente, un administrador de activos especializado explicó que la gente busca un seguro para sus inversiones. Esto sucede porque los bancos y las entidades de crédito privado ahora tienen mucha más exposición a empresas individuales