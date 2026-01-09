Investigación por asesinato de Carlos Manzo avanza: Omar García Harfuch

El caso de Carlos Manzo, presidente municipal asesinado en Uruapan, registró avances sustanciales luego de que autoridades federales confirmaran la identificación y captura de varios de los responsables; el homicidio de Carlos Manzo permitió desarticular a la célula criminal implicada en el ataque ocurrido en Michoacán, señaló Omar García Harfuch.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Garcia Harfuch, informó que las investigaciones se consolidaron gracias a la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, mediante labores de inteligencia, análisis técnico y operativos de campo.

De acuerdo con lo expuesto por García Harfuch, el autor material del homicidio, Víctor Manuel “N”, perdió la vida en el lugar de los hechos, tras arribar junto con Ramiro “N” y Fernando Josué “N”, quienes también habrían participado en la planeación del ataque.

Las indagatorias posteriores permitieron localizar sin vida a Ramiro “N” y Fernando Josué “N” en un tramo carretero del estado, lo que reforzó las líneas de investigación sobre la estructura del grupo delictivo.

Las autoridades detectaron un sistema de mensajería utilizado por los agresores para vigilar rutinas, movimientos y logística del alcalde, información clave para reconstruir la planeación del atentado contra Carlos Manzo.

Como resultado, en Morelia fue detenido Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como líder del grupo criminal y uno de los autores intelectuales del homicidio del edil de Uruapan.

Posteriormente, se logró la captura de Ricardo “N”, quien fungía como taxista y habría trasladado a los agresores tras la ejecución del ataque, según los datos obtenidos por las autoridades.

El 23 de noviembre fue detenido en Uruapan Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, señalado como reclutador en centros de adicciones, donde captaba personas para integrarlas a actividades criminales, entre ellas Víctor Manuel “N” y Fernando Josué “N”.

Las detenciones continuaron en diciembre con la aprehensión de Alejandro Baruc “N”, alias “KoZ”, identificado como líder criminal con operación regional y vínculo directo con el resguardo de uno de los implicados tras el homicidio.

Finalmente, Omar Garcia Harfuch indicó que la información recabada permitirá nuevas capturas, con el objetivo de esclarecer por completo el asesinato de Carlos Manzo y llevar ante la justicia a todos los responsables.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO