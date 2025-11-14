Investigación revela presunto modus operandi y abusos en Casa de Las Mercedes
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) investiga un presunto modus operandi dentro de la Casa de Las Mercedes, donde adolescentes —algunas provenientes de provincia y con bebés— habrían sido sacadas del albergue para realizar trabajos domésticos en el domicilio de Claudia Colimoro.
De acuerdo con las primeras indagatorias, las jóvenes eran trasladadas sin supervisión adecuada y puestas a realizar tareas en condiciones irregulares, lo que habría ocurrido durante un periodo prolongado sin que se activaran mecanismos de protección.
El caso más grave dentro de la carpeta de investigación involucra la violación de una adolescente, agresión atribuida a Aquiles Colimoro, actualmente detenido y vinculado a proceso. La denuncia fue clave para destapar posibles omisiones y responsabilidades dentro del albergue.
A pesar de la gravedad de los hechos, fuentes cercanas al proceso señalan que ya existe presión para reabrir o reactivar las operaciones de la casa, situación que ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, activistas y colectivos de protección a menores.
La Fiscalía CDMX continúa reuniendo testimonios, pruebas documentales y análisis de contexto para confirmar si existió explotación, abuso de autoridad, tráfico de influencias o una red de responsabilidades que permitiera sacar a las adolescentes del albergue sin controles oficiales.
Hasta ahora, la institución no ha emitido un posicionamiento final, pero confirmó que la investigación sigue en curso y que se dará seguimiento integral a todas las víctimas vinculadas al caso.
